I suoni del passato i concerti nell’ex Spedale dello Spirito Santo a Lecce

Immergiti nei suoni del passato e rivivi l’atmosfera dei concerti nell’antico ex Spedale dello Spirito Santo a Lecce. Un viaggio tra storia, arte e musica, reso possibile grazie alla valorizzazione promossa dalla soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Scopri come questo luogo affascinante si trasforma in un palcoscenico unico nel suo genere, pronto ad accogliere nuove meraviglie culturali e sonore. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa straordinaria esperienza.

LECCE - La soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce apre al pubblico, nell’ambito del piano di valorizzazione 2025 finanziato dal Ministero della Cultura, la chiesa dello Spirito Santo, parte del complesso monumentale dell’ex Spedale dello Spirito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - I suoni del passato, i concerti nell’ex Spedale dello Spirito Santo a Lecce

