I sandali da trekking possono rappresentare un’alternativa valida anche in città soprattutto d’estate Ecco 5 idee per abbinarli

I sandali da trekking, oltre a essere ideali per le escursioni, si stanno affermando come alleati di stile anche in città, specialmente durante l’estate. Perfetti per un look pratico e alla moda, si abbinano facilmente a diversi outfit. Scopriamo insieme cinque idee per incorporarli nel tuo guardaroba urbano, senza rinunciare al comfort e alla tendenza. Pronta a rivoluzionare il modo di indossarli?

I sandali da trekking sono una valida alternativa anche in città, al posto delle classiche scarpe aperte. Stanno scalando a passo sicuro le vette della moda, arrivando a conquistare anche i guardaroba urbani. Tutto questo grazie al loro design, capace di unire comfort e tendenze. Ecco cinque idee outfit per abbinarli con stile. Mini abito nero Con i sandali da trekking rappresenta il mix perfetto tra stile e comodità. Leggi anche › Dalla montagna alla città. Come abbinare i sandali da trekking nell'Estate 2025 Completo in lino Con i sandali di ispirazione outdoor da vita alla perfetta uniforme estiva.

Pensati per escursioni e gite fuori porta, i sandali da trekking si indossano anche nella quotidianità. Per look sporty-chic tutti da copiare - I sandali da trekking, pensati originalmente per avventure outdoor, hanno conquistato le strade delle città grazie al loro stile sportivo chic.

Questi 5 Sandali da Trekking sono i più comodi e cool del momento! - Quindi, niente paura se magari non ti fanno impazzire, perché al momento i sandali da trekking sono i più cool in assoluto. Secondo stylosophy.it

I migliori modelli da recuperare online adesso per camminare nella natura senza patire il caldo - I Governor’s Island di Timberland Iniziamo dai sandali trekking uomo modello Governor’s Island di Timberland, un’alternativa aperta adatta alle camminate lunghe e pianeggianti. Si legge su menshealth.com