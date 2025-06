I rischi nascosti dello shopping a rate | cosa c' è dietro il boom del Compra ora paga dopo

Il fenomeno "Compra ora, paga più tardi" ha rivoluzionato lo shopping online, offrendo comodità e flessibilità. Tuttavia, dietro questa praticità si celano rischi nascosti che meritano attenzione, come il sovraindebitamento e le sorprese nelle rate. Klarna, leader europea nei pagamenti dilazionati, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con dati sorprendenti, rivelando quanto sia importante conoscere bene i propri limiti economici prima di lasciarsi sedurre da questa modalità di pagamento.

"Compra ora, paga più tardi": lo slogan è chiaro e (oramai) ben riconoscibile. Ma cosa succede se il cliente poi non mette mano al portafoglio per estinguere il suo debito? Klarna, la più importante fintech europea nel comparto dei pagamenti dilazionati, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I rischi nascosti dello shopping a rate: cosa c'è dietro il boom del "Compra ora, paga dopo"

