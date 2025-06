I ricercatori Pnrr alla Meloni | A fine anno finiscono i nostri contratti ed emigreremo all’estero

Al termine di un percorso segnato da impegno e speranze, i ricercatori PNRR rivolgendosi alla Premier Meloni lanciano un appello: “Abbiamo costruito le strutture del Piano di ripresa, ma siamo destinati a una lunga disoccupazione”. La loro voce denuncia la precarietà insostenibile e l’incertezza futura, sottolineando quanto sia urgente trovare soluzioni concrete per valorizzare il talento e il lavoro dedicato all’innovazione del nostro Paese.

Lettera aperta dei precari assunti in università con i fondi speciali europei: "Abbiamo costruito le strutture del Piano di ripresa, ma siamo destinati a una lunga disoccupazione".

