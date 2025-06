I ragazzi e la Maturità | Fatta la seconda prova ora c’è lo spauracchio dell’esame orale

Dopo aver affrontato con coraggio la seconda prova, i giovani maturandi possono finalmente respirare: lo spauracchio dell'esame orale si avvicina, ma con le tappe già superate, il percorso diventa più leggero. Ora, tra un sorriso e l’altro, meritano di prendere fiato e prepararsi al meglio per l’ultima sfida, perché ogni passo avanti li avvicina sempre di più al grande traguardo. Relax e concentrazione sono il segreto per affrontare con successo le ultime prove.

E due. Dopo la prova di italiano, gli studenti impegnati con gli esami di maturità sono riusciti a togliersi anche un altro dente. Ieri, infatti, si è svolto il secondo compito scritto, quello differente da istituto a istituto e basato sulla singola specializzazione. A qualcuno è andata meglio, ad altri meno. Ma ciò che conta è che anche questo scoglio sia stato, in qualche modo, superato. Ora i ragazzi potranno godersi qualche giorno di relax, per poi concentrarsi sugli orali, al via la prossima settimana. "Noi abbiamo avuto la prova di informatica – spiegano, ad esempio, Leonardo Egidi e Rocco Di Matteo, studenti dell’istituto ‘Fermi’ -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it