I pronostici di venerdì 20 giugno | Mondiale per Club

Venerdì 20 giugno si apre una giornata imperdibile del Mondiale per Club, con quattro sfide che promettono emozioni e sorprese. I pronostici di questa seconda giornata dei gironi sono ormai chiari, ma l’adrenalina resta alta: Flamengo e Chelsea continuano a dominare il gruppo D, mentre le altre squadre cercano di scalare posizioni. Riusciranno a mantenere il passo o ci saranno sorprese? Scopriamolo insieme!

I pronostici di venerdì 20 giugno, prosegue la seconda giornata dei gironi del Mondiale per Club con altre quattro partite in programma Tutto come da pronostico. Il gruppo D finora non ha riservato sorprese con le due favorite per il passaggio del turno, Flamengo e Chelsea, a punteggio pieno dopo i primi 90 minuti della fase a gironi. Identico anche il risultato con cui il club di Rio de Janeiro e quello di Londra si sono imposti sui rispettivi avversari, Espérance Tunisi e Los Angeles FC: due reti a zero. Il Flamengo non è favorito ma ha le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote al Chelsea: si preannuncia una gara più equilibrata del previsto, in cui entrambe dovrebbero realizzare almeno una rete.