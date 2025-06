I programmi scolastici non sono una lista della spesa ma stabiliscono una visione del mondo Dal Cattolicesimo al Marxismo dal Fascismo al Pluralismo Lo studio Eurispes

I programmi scolastici non sono semplici elenchi di nozioni, ma riflettono una visione del mondo influenzata da diversi ideali e valori. Dalla tradizione cattolica al marxismo, dal fascismo al pluralismo, ogni contenuto scolastico rivela le sfumature culturali e politiche di un'epoca. Secondo uno studio di Eurispes, dietro questa apparente neutralità si nascondono scelte ideologiche profonde, che modellano la nostra società . È fondamentale comprendere questa complessità per formare cittadini consapevoli e critici.

Nel linguaggio scolastico, la parola programma è spesso intesa come un elenco neutrale di contenuti da affrontare in classe. Ma i documenti storici analizzati da Eurispes nel documento " Studio sui programmi scolastici nella scuola italiana " mostrano che, dietro questa apparente semplicità , si cela una struttura ideologica. Ogni programma scolastico nasce infatti all’interno di un preciso contesto storico e culturale, e porta con sé valori, priorità , visioni educative. L'articolo I programmi scolastici non sono “una lista della spesa”, ma stabiliscono una visione del mondo. Dal Cattolicesimo al Marxismo, dal Fascismo al Pluralismo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

