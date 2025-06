I premi collaterali nei festival del cinema | la FEDIC tra Cannes e Venezia

Sei appassionato di cinema e desideri scoprire il lato nascosto dei grandi festival? Nella nuova puntata di Cinema Stories, condotta da Sofia Riccaboni, esploriamo i premi collaterali di Cannes e Venezia, vere e proprie vetrine per il cinema indipendente italiano e internazionale. Attraverso incontri con esperti e rappresentanti FEDIC, sveliamo come queste iniziative promuovano talenti emergenti e innovazione nel mondo cinematografico. Non perdere questa affascinante immersione nel cuore dei premi alternativi!

Cosa sono i premi collaterali ai festival cinematografici? Qual è il loro ruolo nel promuovere il cinema indipendente italiano e internazionale? Nella nuova puntata del podcast Cinema Stories, condotto da Sofia Riccaboni, si approfondisce il mondo dei premi alternativi assegnati nell’ambito dei grandi festival come Cannes e Venezia, con uno sguardo speciale alle iniziative curate dalla FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub. Ospiti della puntata: il Prof. Mauro John Capece, responsabile eventi FEDIC, e Corinna Coroneo, attrice, sceneggiatrice e rappresentante attiva del panorama del cinema indipendente. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - I premi collaterali nei festival del cinema: la FEDIC tra Cannes e Venezia

In questa notizia si parla di: premi - festival - cinema - collaterali

Venti anni di Festival dell’economia. Oltre 300 eventi e sei Premi Nobel - Festeggiando vent'anni di successi, il Festival dell'Economia torna a Trento dal 22 al 25 maggio, con oltre 300 eventi e premi Nobel.

“Turn in the Wound” di Abel Ferrara è il film sociale dell’anno per il Social World Film Festival – Mostra Internazionale del Cinema Sociale. Il regista statunitense ritirerà il riconoscimento mercoledì 11 giugno alle ore 11 nella sala Spadolini del Ministero della Vai su Facebook

42TFF – I film vincitori dei Premi Collaterali; Biennale Cinema 2024 | Premi collaterali dell’81. Mostra; Torino Film Festival 2024: tutti i vincitori dei premi collaterali della 42esima edizione.

Torino Film Festival 2024: tutti i vincitori dei premi collaterali della 42esima edizione - La 42esima edizione del Torino Film Festival sta per giungere al termine, portando con sé un ricco programma di eventi, proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema internazionale. movieplayer.it scrive

Tff, L'Aiuguille di Bouchnack si aggiudica i Premi collaterali - I premi collaterali sono stati annunciati dal direttore Giulio Base e dalla madrina Cristiana Capotondi. Scrive ansa.it