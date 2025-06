I nostri migliori anni | via al festival con Mara Venier e le stelle della musica italiana

Preparati a rivivere le emozioni di un'epoca indimenticabile: "I nostri migliori anni" apre le sue porte a Fasano con Mara Venier e le stelle della musica italiana. Un viaggio tra ricordi e melodie che coinvolgerĂ il pubblico sotto il cielo stellato, trasformando piazza Ciaia in un palcoscenico magico. Non perdere questa serata unica: alle 21, il sipario si alza su un festival da non dimenticare.

FASANO - La musica italiana torna a brillare sotto le stelle di Fasano, con la terza edizione de "I nostri migliori anni", il festival che trasformerĂ piazza Ciaia in un palcoscenico d'eccezione nella serata di domenica 29 giugno. L'appuntamento è per le 21:00, ma i cancelli apriranno giĂ alle 19.

