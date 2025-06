I Nonni civici ricevono i ringraziamenti del sindaco Peracchini

I nonni civici della Spezia ricevano il caloroso ringraziamento del sindaco Peracchini per il loro prezioso impegno a tutela dei nostri giovani e della sicurezza scolastica. Un gesto che riconosce il valore di un servizio volontario e di grande cuore, fondamentale per rafforzare il senso di comunità . La dedizione di questi volontari dimostra come, insieme, si possa costruire una città più sicura e accogliente.

La Spezia, 20 giugno 2025 – Nella giornata di ieri, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, insieme all'assessore alla Sicurezza Giulio Guerri e al comandante della polizia locale Francesco Bertoneri, ha incontrato in municipio i volontari del progetto ' Nonni Civici '. "Un ringraziamento ai nonni civici che, con spirito di servizio e senso civico, hanno garantito per tutto l'anno scolastico la loro presenza davanti agli istituti scolastici, facilitando in sicurezza l'ingresso e l'uscita degli studenti e degli alunni – dichiara Peracchini –. I volontari ormai rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie, grazie al supporto concreto che forniscono ai ragazzi e ai bambini.

