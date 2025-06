I Nasoni Raccontano Don Roberto Sardelli al Quadraro

Nel cuore di Roma, tra i suoni delle fontanelle e le voci della città, si cela un racconto unico: quello di Don Roberto Sardelli, il prete degli ultimi. Dal 20 al 22 giugno, lasciatevi coinvolgere dall’itinerario teatrale “I Nasoni Raccontano”, un’esperienza che trasforma le storie di strada in emozioni profonde. Scoprite come la storia di Sardelli trasforma la miseria in speranza, e come le fontane di Roma continuano a parlare.

C’è un angolo di Roma dove le fontanelle parlano. Dove la ghisa dei Nasoni non solo disseta, ma racconta. Torna dal 20 al 22 giugno lo spettacolo itinerante “I Nasoni Raccontano”, progetto firmato da Fabio Morgan e ormai divenuto un cult del teatro urbano. Quest’anno, la narrazione si fa ancora più intensa e toccante: protagonista è Don Roberto Sardelli, il prete degli ultimi, il rivoluzionario delle baracche, colui che trasformò la miseria in riscatto. A 90 anni dalla sua nascita, Don Roberto rivive al Quadraro, quartiere popolare dove la sua eredità morale è ancora viva. Negli anni ’60, in mezzo al degrado dell’ Acquedotto Felice, prese in affitto una baracca che era stata il bordello del campo, e la trasformò nella Scuola 725: una scuola autogestita per i figli dei baraccati, con un giornale autoprodotto — Angeli Ribelli — e un’idea rivoluzionaria di istruzione come strumento di dignità. 🔗 Leggi su Funweek.it

