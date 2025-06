I narcos davanti al giudice

Questa mattina alle 9.30, davanti al giudice Maria Elisabetta De Benedetto, i due narcos brasiliani Thiago Satlher De Oliveira e Lucas Fonseca Vieira Durao affronteranno un interrogatorio cruciale. Con un carico di cocaina e armi da fuoco sulla fronte, le loro risposte potrebbero cambiare il corso della vicenda. La scena si prepara a svelare i dettagli di un traffico internazionale che scuote l’orizzonte della giustizia. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti.

L’interrogatorio davanti al giudice Maria Elisabetta De Benedetto, è fissato per questa mattina alle 9.30, quando Thiago Satlher De Oliveira, 36 anni e Lucas Fonseca Vieira Durao, 26 anni, entrambi brasiliani residenti in Portogallo, dovranno decidere se rispondere alle domande e dare spiegazioni sul carico di droga e armi che li ha condotti in carcere: 18 panetti di cocaina da un chilo ognuno, 4 pistole Glock 17 calibro 9x19 con matricola leggibile, sei caricatori completi, e circa 70 munizioni. In questi giorni, dopo l’arresto avvenuto martedì al valico autostradale di Brogeda, hanno incontrato i loro avvocati, rispettivamente Massimiliano Iantorno e Francesca Iovine, con i quali hanno deciso come affrontare le accuse, non lievi, punto di partenza di un’indagine scaturita da un accertamento del tutto casuale, e dall’intuito di un militare della Guardia di finanza di Ponte Chiasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I narcos davanti al giudice

