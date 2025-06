i ministri pubblicano il nuovo singolo avvicinarsi alle casse

in forma e ispirati che mai. Dopo il successo di Buuum, il trio milanese si prepara a conquistare ancora di più con il nuovo singolo "Avvicinarsi alle casse" e un tour nei club che promette emozioni intense. Con quasi vent'anni di musica alle spalle, i Ministri dimostrano che la loro energia e creatività sono inarrestabili, pronti a sorprendere e coinvolgere il pubblico come sempre.

e aggiungono una nuova data al loro tour nei club. Dopo l’energico ritorno con Buuum, uscito lo scorso 9 maggio, il trio milanese dei Ministri è pronto a pubblicare un nuovo singolo, Avvicinarsi alle casse, in uscita il 20 giugno per WoodwormUniversal. Con quasi vent’anni di carriera, 7 album e 3 EP alle spalle, i Ministri non hanno intenzione di rallentare, al contrario: sono più affamati che mai. Avvicinarsi alle casse è un invito a non conformarsi, una critica alla società e al consumismo in pieno stile Ministri: chitarre distorte, ritornelli martellanti e un groove ossessivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu