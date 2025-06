I mille interrogativi di Bonelle E quella strettoia da regolamentare | Il semaforo unica alternativa

A Pistoia, tra mille interrogativi e sfide logistiche, si apre un nuovo capitolo per la sicurezza e la viabilità locale. Con l’approvazione unanime di una mozione, si avvicina l’attesa sperimentazione del semaforo per regolare il senso unico alternato nella strettoia, garantendo maggiore sicurezza e fluidità nel traffico. Ma quali altre novità ci riserverà questa stagione? Scopriamolo insieme, passo dopo passo.

PISTOIA Arrivare in autunno alla sperimentazione, approvata anche dal consiglio comunale con un'apposita mozione votata all'unanimità, del semaforo per garantire il senso unico alternato all'interno della strettoia del paese e le novità per quanto riguarda le scuole della zona, oltre che la sicurezza stradale e gli spazi sportivi pubblici. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati lunedì sera nel piazzale adiacente la Casa del Popolo di Bonelle da un nutrito gruppo di cittadini che ha partecipato all'assemblea pubblica organizzata dal locale Comitato di Quartiere e che ha visto la presenza degli assessori all'urbanistica, Leonardo Cialdi, e ai lavori pubblici, Alessio Bartolomei, unitamente a numerosi consiglieri di minoranza.