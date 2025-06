I metalmeccanici veneti in corteo a Mestre | Rinnovare i contratti per salvaguardare l' industria

I metalmeccanici veneti si sono radunati a Mestre in un corteo vibrante, unendo le loro voci per difendere il futuro dell’industria locale e chiedere il rinnovo dei contratti scaduti. Con determinazione, manifestano contro l’immobilismo di Federmeccanica, sperando di riaccendere il dialogo e tutelare i diritti dei lavoratori. La manifestazione regionale del Veneto si è così trasformata in un potente segnale di unità e resistenza, simbolo di una categoria fondamentale per l’economia italiana.

Si sta tenendo oggi in tutta Italia lo sciopero nazionale del metalmeccanici (Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm), di 8 ore, per convincere Federmeccanica a sbloccare un contratto nazionale scaduto a giugno 2024, e su cui ancora le parti sembrano distanti. La manifestazione regionale del Veneto si è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - I metalmeccanici veneti in corteo a Mestre: «Rinnovare i contratti per salvaguardare l'industria»

