I love summer il brano estivo di Carolina Benvenga VIDEO

L'estate è arrivata e con essa il ritmo coinvolgente di “I Love Summer” di Carolina Benvenga. Il nuovo video ufficiale cattura tutta l’energia, la spensieratezza e la magia di questa stagione, invitandoci a vivere ogni istante con gioia e allegria. Pronti a scatenarvi? Questa canzone diventerà il soundtrack delle vostre giornate più belle, perché l’estate è fatta di momenti speciali da condividere con chi si ama e...

È online il video ufficiale di “I love summer”, il nuovo irresistibile brano estivo di Carolina Benvenga, pronto a far scatenare tutti e a dare ufficialmente il via ad un’estate tutta da ballare! Tra tuffi in piscina, serate in campeggio sotto le stelle e giornate di sole al mare. “I love summer” è un inno all’estate da cantare tutti insieme, grandi e piccini. Una canzone che racconta momenti felici da vivere con chi si vuole bene, nel rispetto della natura e con tanta voglia di divertirsi! Il brano, anticipato nei giorni scorsi da uno spoiler su TikTok (https:vm.tiktok.comZNdDgjHCs), è stato realizzato in collaborazione con il brand di hospitality: hu openair, e parte del video è stato girato all’interno del loro hu Norcenni Girasole village a Figline e Incisa Valdarno (FI), la cornice perfetta per raccontare l’atmosfera estiva e gioiosa del brano! E a grande richiesta Carolina da novembre tornerà sulla scena con il nuovo spettacolo: “Un magico natale con Carolina”, di Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis, disegno luci a cura di Marco Palmieri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

