I Los Angeles Lakers, simbolo di gloria e spettacolo nel mondo del basket, sono stati venduti per dieci miliardi di dollari, segnando la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova era. La famiglia Buss, storica proprietaria, lascia il passo a nuovi capitoli ricchi di sfide e opportunità.

L'era dello showtime tramonta a Hollywood. I Los Angeles Lakers infatti si preparano a scrivere una nuova pagina della storia cestistica: la famiglia Buss, proprietaria della celebre franchigia.

I Lakers battono un altro record: sono stati venduti per 10 miliardi di dollari - I Los Angeles Lakers, simbolo di eccellenza e spettacolo nel mondo dello sport, hanno fatto un nuovo record storico: sono stati venduti per 10 miliardi di dollari.

I Lakers battono un altro record: sono stati venduti per 10 miliardi di dollari Nel 1979, Jerry Buss, miliardario e giocatore di poker, li comprò per 67.5 milioni di dollari. Espn annuncia la vendita a Mark Walton azionista dei Dodgers, nel Chelsea e proprietario del Vai su X

(? Flavio Vanetti) Sembra proprio che la loro eterna sfida debba svolgersi ovunque e non solo su un campo di basket. Addirittura può avere luogo sul fronte finanziario e degli assetti societari. I Boston Celtics sono stati venduti a metà marzo - con l’operazion Vai su Facebook

I Lakers sono stati venduti per dieci miliardi - Prima ancora, il primato apparteneva ai Washington Commanders della Nfl, ceduti per 6,05 miliardi nel 2023. Da ilfoglio.it

Lakers venduti per 10 miliardi di dollari a Mark Walter: fine dell’era Buss dopo 45 anni, resta Jeanie - I Los Angeles Lakers saranno venduti per la cifra record di 10 miliardi di dollari, a Mark Walter, ceo di Guggenheim Partners e già proprietario dei Dodgers. Lo riporta msn.com