I jet Usa scompaiono dalla base in Qatar

Una presenza strategica in Medio Oriente sta subendo un brusco cambiamento: decine di jet Usa sono scomparsi dalla base di Al Udeid in Qatar. Le immagini satellitari rivelano un rapido e misterioso ritiro, sollevando interrogativi sulle future mosse militari statunitensi nella regione. Una decisione che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici e la stabilità del Medio Oriente. Ma cosa si cela dietro questa sorprendente sparizione?

Decine di jet Usa sono stati rimossi dalla pista della base di Al Udeid, in Qatar, una delle più strategiche del Pentagono in Medio Oriente. A rivelarlo sono immagini satellitari pubblicate dall'agenzia France Presse e analizzate da Planet Labs PBC, che mostrano come, rispetto ai circa 40 jet militari visibili il 5 giugno, ne restino .

