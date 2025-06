I Heart Willie | un gruppo di YouTuber viene ucciso dal killer ispirato a Topolino nel trailer

Un mix inquietante tra nostalgia e terrore prende vita nel nuovo trailer di "I Heart Willie", un horror che trasporta il simpatico personaggio Disney in un incubo oscuro. Quando un killer mascherato da Topolino inizia a mietere vittime tra influencer e Youtuber, l'innocenza si trasforma in violenza. Il film, disponibile in streaming dal 23 giugno grazie a Reel2Reel Films, promette di sconvolgere gli amanti dell'animazione e del brivido.

Il corto animato Steamboat Willie è la fonte di ispirazione per il film horror in arrivo in streaming, di cui online è stato condiviso il violento trailer. Online è stato condiviso un nuovo trailer del film horror I Heart Willie, in cui un killer che indossa una maschera di Topolino entra in azione per uccidere un gruppo di Youtuber. Il lungometraggio arriverà online il 23 giugno, distribuito da Reel2Reel Films, dopo aver avuto una distribuzione limitata in alcuni stati americani nel mese di febbraio. Cosa racconta I Heart Willie Nel video si anticipa quello che accade quando un gruppo di content creator diventa il nuovo obiettivo di un killer che ha scelto una maschera che si ispira al cortometraggio Steamboat Willie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Heart Willie: un gruppo di YouTuber viene ucciso dal killer ispirato a Topolino nel trailer

