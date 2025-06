I Giocattoli e i Kaufman pubblicano il brano Filler

In un mondo che corre veloce, I Giocattoli e i Kaufman riaccendono le luci con "Filler", il loro nuovo singolo dopo cinque anni di silenzio. Questa canzone, pubblicata da Giungla Dischi e distribuita da Artist First, cattura con ironia e malinconia le crepe della nostra epoca, restituendo voce a un ritorno tanto atteso quanto fondamentale. Un ascolto imperdibile per chi desidera riflettere e lasciarsi sorprendere.

, il ritorno dopo cinque anni della band siciliana. Esce oggi Filler, il nuovo singolo de I Giocattoli, fuori per Giungla Dischi e distribuito da Artist First. A cinque anni dall'ultima uscita discografica, la band siciliana firma un ritorno tanto atteso quanto necessario, con una canzone che mette a fuoco le crepe della nostra epoca con ironia affilata e malinconia disarmante. In un mondo che si specchia ossessivamente e rifugge il reale, Filler è un piccolo manifesto contemporaneo: "Con il filler sulle labbra così galleggiamo in questo oceano che sembra un acquario" è il verso chiave di un testo che si muove tra il sarcasmo e la vulnerabilitĂ , descrivendo una generazione in cerca di senso dentro un'estetica che inganna.

