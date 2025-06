I giocatori della Juventus da Trump sembravano prigionieri in un video di ostaggi Guardian

L’immagine dei giocatori della Juventus, apparsi come prigionieri nel video di Ostaggi pubblicato dal Guardian, ha suscitato scalpore e molte interpretazioni. La visita della squadra alla Casa Bianca, descritta con ironia da “Football Daily”, si inserisce in un contesto politico e sportivo che ancora tiene banco. Un episodio che dimostra come lo sport possa trasformarsi in una scena di provocazione e strategia comunicativa, lasciando il pubblico a riflettere sulla sottile linea tra gesto ufficiale e provocazione.

“Football Daily” è la newsletter sullo sport del Guardian. E questa tra le altre cose dedica un capitoletto all’imbarazzante visita della Juventus alla Casa Bianca. Una specie di agguato allo Studio Ovale, ormai un format consolidato per Trump. Scrive il Guardian: “Football Daily è arrivato dove è oggi per aver cambiato idea in modo performativo su diverse questioni a seconda di come tira il vento politico prevalente. Come Groucho Marx, l’email calcistica più quotidiana al mondo ha i suoi principi e se non vi piacciono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I giocatori della Juventus da Trump sembravano prigionieri in un video di ostaggi (Guardian)

In questa notizia si parla di: juventus - trump - guardian - giocatori

La Juventus ospite di Donald Trump, che parla della guerra all'Iran coi bianconeri schierati dietro di lui - Immaginate la Juventus nello Studio Ovale, con Donald Trump che discute della crisi in Iran, mentre i bianconeri si schierano fieri sullo sfondo.

Juventus alla Casa Bianca prima dell' esordio mondiale con Infantino e John Elkann. Oramai ci siamo, ecco la formazione iniziale: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Alberto Costa, McKennie (C), Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Vai su Facebook

I giocatori della Juventus da Trump sembravano prigionieri in un video di ostaggi (Guardian); Trump parla di guerra in presenza della Juventus nello Studio Ovale; Trump: «A Teheran arma nucleare in poche settimane» Aiea: «Mai detto che l’Iran ha l’atomica».

Juventus da Trump, Calenda: "Italia umiliata". Gad Lerner: "Mi sento più interista che mai" - Imbarazzo per Vlahovic e compagni per una domanda scomoda del presidente, che poi li bacchetta: "Siete troppo diplomatici" ... Si legge su affaritaliani.it

La Juventus incontra Donald Trump alla Casa Bianca: presenti Elkann, Infantino e la squadra al completo - All’evento ha preso parte anche John Elkann, il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor. Secondo quotidiano.net