I future sul gas ritracciano -3,3% a 40,25 euro

I futures sul gas naturale mostrano segnali di raffreddamento, con il prezzo che scende da 41 a circa 40,35 euro al MWh, segnando un calo del 3,3%. Dopo aver superato la soglia critica di 41 euro, il mercato sembra reagire, offrendo un respiro agli operatori e alle economie europee. Ma cosa riserva il futuro del gas in questo scenario dinamico?

Dopo aver supera la soglia dei 41 euro i futures sul gas naturale ritracciano. Il Ttf viene scambiato, in avvio di seduta ad Amsterdam, in calo del 3,3% a 40,35 euro al MWh.

I futures sul gas naturale frenano dopo aver raggiunto i 41 euro, segnando un calo del 3,3% a 40,35 euro al MWh.

I future sul gas ritracciano, -3,3% a 40,25 euro

Il Ttf viene scambiato, in avvio di seduta ad Amsterdam, in calo del 3,3% a 40,35 euro al MWh.

