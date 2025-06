I future sul gas ritracciano -3,3% a 40,25 euro

I futures sul gas naturale frenano dopo aver raggiunto i 41 euro, segnando un calo del 3,3% a 40,35 euro al MWh. Questa flessione riflette le recenti tensioni di mercato e le preoccupazioni sulla domanda, lasciando gli investitori con un misto di speranza e cautela. In un contesto di volatilità crescente, resta da vedere se questa correzione prelude a una stabilizzazione o a nuovi spunti di rialzo, mantenendo alta l’attenzione degli operatori.

Dopo aver superato la soglia dei 41 euro, i futures sul gas naturale ritracciano. Il Ttf viene scambiato, in avvio di seduta ad Amsterdam, in calo del 3,3% a 40,35 euro al MWh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I future sul gas ritracciano, -3,3% a 40,25 euro

In questa notizia si parla di: euro - ritracciano - future - aver

I future sul gas ritracciano, -3,3% a 40,25 euro; I future sul gas ritracciano, -3,3% a 40,25 euro; I future sul gas ritracciano, -3,3% a 40,25 euro.

I future sul gas ritracciano, -3,3% a 40,25 euro - Il Ttf viene scambiato, in avvio di seduta ad Amsterdam, in calo del 3,3% a 40,35 euro al MWh. Riporta ansa.it

Future emissioni carbonio a 94 euro, quintuplicati in 3 anni - I future sulle emissioni di carbonio nell'Unione europea, dopo aver superato in settimana la soglia dei 100 euro per tonnellata di anidride carbonica equivalente ... Come scrive ansa.it