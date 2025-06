I finti pacifisti amici di Pd e M5s non vogliono fermare le guerre | vogliono solo disarmare le democrazie

In un’epoca di crisi e conflitti incessanti, è fondamentale riconoscere chi realmente si schiera contro le guerre e chi, invece, mira a indebolire le nostre democrazie. I cosiddetti “finti pacifisti” che favoriscono il dissenso silenzioso sono spesso i peggiori nemici della pace. Mentre il mondo brucia, dobbiamo restare vigili e uniti per difendere i nostri valori più preziosi. Solo così potremo sperare in un domani più sicuro e giusto.

Se non ci fosse da piangere, verrebbe da ridere. Il mondo va in fiamme, per così dire, le guerre avanzano, gli autocrati si fanno largo, i dittatori si fanno coraggio, gli stati canaglia trovano nu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I finti pacifisti amici di Pd e M5s non vogliono fermare le guerre: vogliono solo disarmare le democrazie

In questa notizia si parla di: vogliono - guerre - finti - pacifisti

Per Crosetto la tregua in Ucraina è questione di un mese e mezzo; Affari e finti pacifisti: la piazza di Michele Serra è il peggio di politici, lobbisti, giornalisti e intellettuali italiani; Centomila in piazza a Roma per dire No alla guerra e alle armi.

I finti pacifisti amici di Pd e M5s non vogliono fermare le guerre: vogliono solo disarmare le democrazie - La piazza contro il riarmo di sabato, inserita nel ciclo di mobilitazioni contro il vertice Nato, chiede all’Europa di non difendersi. Secondo ilfoglio.it

Ucraina, Enrico Mentana impallina i finti pacifisti, post durissimo: con chi ce l'ha - "A coloro che hanno scambiato la speranza di pace con la pretesa di essere lasciati in pace, a coloro che ogni giorno vogliono spiegare a Zelensky e ai suoi soldati come si fa e come non si fa la ... Riporta iltempo.it