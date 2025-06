I dinosauri danzavano per amore e lo facevano in una gigantesca arena

L'enorme rituale di accoppiamento è stato documentato grazie alle immagini ad alta risoluzione di un drone. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I dinosauri danzavano per amore e lo facevano in una gigantesca arena

In questa notizia si parla di: dinosauri - danzavano - amore - facevano

I dinosauri danzavano per amore e lo facevano in una gigantesca arena.

Come facevano sesso i dinosauri - Come i loro discendenti moderni – gli uccelli e i coccodrilli – i dinosauri erano dotati di cloaca. Si legge su corrieredellosport.it

Non si sa ancora come facevano sesso i dinosauri - Si sa così poco sul sesso dei dinosauri che nei fossili non siamo in grado di distinguere i maschi dalle femmine. Come scrive ilpost.it