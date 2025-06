I commercianti di via Matteotti | Lavori con l' inizio dei saldi è accanimento

inizio di stagione dei saldi, un momento fondamentale per i commercianti di via Matteotti. La chiusura del tratto antistante la sede Inps, con lavori di riqualificazione della pavimentazione, sta creando disagio e incertezza tra gli esercenti. La speranza è che questa temporanea difficoltà possa essere superata rapidamente, permettendo a negozi e clienti di tornare a vivere appieno l'energia di questa vivace via durante i saldi.

La chiusura del tratto iniziale di via Matteotti, antistante la sede Inps, per lavori di riqualificazione della pavimentazione sta generando malcontento e preoccupazione tra i commercianti della zona. L'intervento, previsto per una durata di circa quindici giorni salvo imprevisti, coincide con un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - I commercianti di via Matteotti: "Lavori con l'inizio dei saldi, è accanimento"

In questa notizia si parla di: commercianti - matteotti - lavori - inizio

Dal 19 giugno iniziano i lavori di riqualificazione del primo tratto di via Matteotti, con modifiche alla viabilità e chiusure temporanee. L’intervento completa il restyling della strada, puntando su sicurezza e manutenzione ordinaria. Vai su Facebook

I commercianti di via Matteotti: Lavori con l'inizio dei saldi, è accanimento; Posti auto e siepi a coprire il “muro”. Al via i lavori di Rfi a Pieve a Nievole; Chiavari, commercianti in allarme per lo stop alle auto in piazza Matteotti. Il sindaco: “Nessuna idea di ped….

"Collegheremo i due portici di via Matteotti" - dai cittadini e soprattutto dai commercianti in questa delicata fase di inizio dei lavori che interesseranno la stessa ... ilrestodelcarlino.it scrive

Rapallo, i lavori al sottopasso danneggiano i commercianti. Ascom incontra il comune: “Fatturato giù del 30%” - Si è svolto oggi un incontro tra Ascom Rapallo e il Comune di Rapallo per discutere delle problematiche di Corso Matteotti ... Scrive msn.com