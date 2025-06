I Classic Partner Mercedes-Benz arrivano in Italia | debutto ufficiale a Brescia e Perugia

Mercedes-Benz Italia apre un nuovo capitolo per gli amanti della storia automobilistica con l’arrivo dei Classic Partner ufficiali, inaugurati a Brescia e Perugia in occasione della prestigiosa 1000 Miglia. Questi partner sono il punto di riferimento ideale per collezionisti e appassionati, offrendo servizi di manutenzione, restauro e ricambi originali Mercedes-Benz. Un’innovazione che rafforza il legame tra tradizione e innovazione nel mondo dell’automobile di lusso.

(Adnkronos) – In concomitanza con la partenza della 1000 Miglia, Mercedes-Benz Italia introduce i suoi primi Classic Partner ufficiali nel nostro Paese. Questi partner rappresentano un punto di riferimento qualificato per appassionati e collezionisti. Le loro strutture ospitano officine attrezzate e personale esperto nella manutenzione, nel restauro e nella fornitura di ricambi originali Mercedes-Benz, con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: partner - mercedes - benz - classic

Mercedes-Benz inaugura i primi due Classic Partner italiani - Mercedes-Benz dà il via a una nuova era con l’apertura dei primi due Classic Partner italiani: Bonera a Brescia e Rossi a Perugia.

Mercedes, nascono i primi due classic partner italiani Dall'autunno del 2025 le filiali Mercedes Bonera di Brescia e Rossi di Perugia si prenderanno cura delle vetture con più di vent’anni d’età mantenendo un filo diretto con la casa madre. #mercedesbenz Vai su Facebook

Mercedes-Benz Italia presenta i primi due Classic Partner; Mercedes-Benz Classic Partner, primi due centri in Italia; Mercedes-Benz inaugura i primi due Classic Partner italiani.

I Classic Partner Mercedes-Benz arrivano in Italia: debutto ufficiale a Brescia e Perugia - Benz in Italia: offriranno servizi ufficiali per oldtimer e youngtimer certificati ... msn.com scrive

Mercedes-Benz Classic Partner: debutto italiano in occasione della 1000 Miglia 2025 - Benz apre i primi Classic Partner italiani a Brescia e Perugia: servizi certificati per restauro, manutenzione e vendita di youngtimer e oldtimer. Da msn.com