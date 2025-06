I cimeli di David Lynch valgono oro | un milione di dollari per i tesori del visionario 91mila per la sedia da regista

L’asta degli oggetti personali di David Lynch ha raggiunto risultati sorprendenti, superando ogni aspettativa con un totale di oltre un milione di dollari. Dai pezzi iconici come la sedia da regista a 91mila dollari alle chicche più intime, il mondo del cinema e dell’arte si inchinano davanti al genio di uno dei registi più visionari di tutti i tempi. Un vero e proprio tesoro che continua a catturare l’immaginazione di appassionati e collezionisti. Continua a leggere

