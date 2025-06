I cattivi vogliono la pace i buoni vogliono la guerra

In un mondo dove le tensioni crescono e le alleanze si ridefiniscono, le parole di Putin e Xi evidenziano un desiderio di de-escalation, anche se le azioni spesso parlano diversamente. Mentre Russia e Cina restano in silenzio sull’Iran e Trump pondera il suo prossimo passo, la scena internazionale si presenta incerta e complessa. Ma cosa ci riserva il futuro? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Sì, è vero: Russia e Cina non hanno mosso un dito in favore dell’Iran. Sì, è vero: Donald Trump sta dando dei penultimatum a Teheran ma non ha ancora deciso se entrare direttamente nel conflitto al fianco di Israele. Tuttavia la dichiarazione congiunta del leader russo Putin e del leader cinese Xi parla chiaro: de-escalation . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it

In questa notizia si parla di: vogliono - cattivi - pace - buoni

In diretta dal Teatro al Castello Tito Gobbi di Bassano del Grappa la seconda edizione di “Guerra e Pace”, organizzata da Athesis. Un'occasione per... Vai su Facebook

Il predicatore di benignità ; Alle Chiese orientali. Leone XVI: “I popoli vogliono la pace, incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo”; Papa Leone: Tutti i miei sforzi per la pace. Dico ai responsabili: negoziamo.

I Buoni e i Cattivi - I cattivi di solito fissano un punto lontano e prendono tempo, perché hanno bisogno di un’elaborazione intermedia tra la verità e la versione che vogliono ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Spiriti Buoni e spiriti cattivi come distinguerli? - Il diavolo ai tempi di Facbook: non me ne vogliano i gestori dei ... Come scrive lalucedimaria.it