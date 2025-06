I cani possono mangiare il gelato? La risposta non è scontata

Hai mai pensato che il gelato, se dato con moderazione, possa essere una gustosa coccola per il tuo cane? Tuttavia, attenzione: non tutti i gelati sono sicuri e alcuni possono arrecare più danni che benefici. Scopri quali sono le opzioni sicure e come offrirle al tuo amico a quattro zampe senza rischi, perché la sua salute viene prima di tutto. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli e prendersi cura del tuo fedele compagno nel modo migliore.

I cani possono mangiare il gelato, ma con moderazione. Sì a piccoli assaggi ai gusti alla frutta senza zucchero o a versioni fatte in casa o specifiche per cani. No al gelato tutti i giorni: può causare seri problemi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

