I braccialetti Skin con le frasi di Certe notti al concerto di Ligabue | realizzati dai detenuti di Monza e Bollate

Scopri "Skin", il bracciale che unisce moda, valori e inclusione sociale, nato dalla creatività dei detenuti di Monza e Bollate. Realizzato con pelli donate da brand di lusso, rappresenta un gesto di dignità e rinascita, e sarà presentato per la prima volta al concerto di Ligabue. Un accessorio che racconta storie di speranza e impegno, dimostrando come l’arte possa cambiare vite e costruire un futuro migliore.

Si chiama " Skin" è il bracciale "Made in dignity" che unisce valori, moda e inclusione sociale, ideato da Ethicarei, il primo distretto produttivo etico del Made in Italy. Realizzati da Maurizio, Francesco, Giuseppe detenuti del carcere di Monza e confezionati da Laura, Roberta, Antonietta, Elisabeth, Elena, Fanny detenute del carcere di Bollate, con pelli inutilizzate donate da brand del lusso saranno venduti per la prima volta al concerto di Ligabue il 21 giugno a Campovolo e poi il 6 settembre al concerto di Reggio Caserta. Il braccialetto è disponibile in diversi colori e in tre versioni, con altrettante frasi tratte dal famoso brano di Ligabue "Certe Notti" di cui si celebra il trentennale: "Tanto Mario riapre, prima o poi", "Che chi s’accontenta gode, così così" e "E quello che conta è sentire che vai". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it