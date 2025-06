Hulk Hogan ha un corpo devastato dal wrestling sembra quello di un uomo di 140 anni Ma non è in pericolo di vita | gli aggiornamenti del Daily Mail

Hulk Hogan, leggenda del wrestling, è stato al centro di rumors allarmanti che ne avevano messo in dubbio le condizioni di salute. Dopo le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo volto apparentemente segnato dagli anni e dall’attività sportiva, arrivano rassicurazioni: il campione settantunenne non è in pericolo di vita. Le voci sui problemi cardiaci e sulla sua morte si sono rivelate infondate, riportando la serenità nel mondo del wrestling e tra i suoi fan.

Hulk Hogan non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni del volto storico del Wrestling americano, il cui vero nome è Terrence Gene Bollea, avevano destato preoccupazione nei giorni scorsi, in seguito alle scioccanti rivelazioni di Bubba the Love Sponge. Il conduttore radiofonico aveva affermato che il settantunenne sarebbe stato in fin di vita. La notizia sarebbe stata smentita. “Le voci sui problemi cardiaci così come quelle sulla sua morte sono inverosimili “: ha raccontato una persona vicina a Hogan al DailyMail. L’ex lottatore sarebbe sì ricoverato per risolvere dei problemi di salute, ma non si tratterebbe di qualcosa di grave. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hulk Hogan ha un corpo devastato dal wrestling, sembra quello di un uomo di 140 anni. Ma non è in pericolo di vita”: gli aggiornamenti del Daily Mail

In questa notizia si parla di: hulk - hogan - wrestling - corpo

WWE: Addio a Rick Derringer, autore della theme music di Hulk Hogan - Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Rick Derringer, celebre autore della iconica theme music di Hulk Hogan.

Corriere dei Piccoli, dicembre 1988, le domande del piccolo inviato speciale di Mike Bongiorno. Quando è nata e in che città Oriella Dorella? Ma soprattutto, quanto è grande il torace di Hulk Hogan? Pre-internet quesiti piuttosto ostici. Notate come il wrestling Vai su Facebook

Hulk Hogan non sente più le gambe. Il dramma della leggenda del wrestling; Hulk Hogan non sente più le gambe: potrebbe finire sulla sedia a rotelle; Il dramma di Hulk Hogan, l’ex wrestler non ‘sente’ più le gambe: “Cammina col bastone, gli hanno tagliato i nervi dalla parte inferiore del corpo”.

Hulk Hogan non è “in punto di morte con la famiglia al capezzale”: perché è in ospedale - Smentite le voci sulla presunta morte di Hulk Hogan: l’ex campione WWE è in ospedale per problemi cronici alla schiena, ma non è in pericolo di vita ... Riporta fanpage.it

Hulk Hogan, smentite le voci sul letto di morte: «Sta bene dopo l'intervento» - Hulk Hogan non è sul letto di morte: la conferma arriva da un portavoce che ha smentito le voci circolate online riguardo alle sue condizioni di salute. Scrive msn.com