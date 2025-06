Hop Hop street food a Barzanò

Preparatevi a un viaggio nel sapore e nella cultura con Hop Hop Street Food a Barzanò! Dal 20 al 22 giugno, la piazza del mercato si trasformerà in un vivace festival gastronomico, offrendo delizie provenienti da tutto il mondo. Che il tempo sia clemente o no, gli stand al coperto garantiranno un’esperienza gustosa e senza pensieri. Non mancate: tre giorni di gusto, divertimento e scoperta vi aspettano!

Tre giorni all'insegna dello street food con Hop Hop, che dal 20 al 22 giugno sbarca a Barzanò, in piazza del mercato. Venerdì, sabato e domenica si potrà degustare ai vari stand cibo di strada da tutto il mondo, anche in caso di maltempo con posti al coperto. Appuntamento dalle 10.30 alle 24.

