HOOK conferma il ritorno imminente dopo il suo infortunio | Tornerò presto

Finalmente, il momento tanto atteso si avvicina: HOOK sta per fare il suo ritorno in AEW dopo il brutto infortunio. Dopo essere stato assente da Dynamite dell’9 aprile a causa di una commozione cerebrale, i fan sono rimasti in trepidante attesa di notizie. Ora, grazie a un’intervista su Wrestling Observer Live, HOOK ha confermato che il suo rientro è imminente: “Sì, sono pronto a tornare in azione...”

HOOK è stato rimosso dalla programmazione televisiva della AEW nell'episodio di Dynamite del 9 aprile, a causa di un problema fisico. I fan si sono chiesti a lungo quando sarebbe tornato, e ora HOOK ha finalmente confermato che il suo ritorno è vicino. Durante un intervento a Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez gli ha chiesto se fosse pronto a tornare in AEW. HOOK ha rivelato di essere stato fermo per via di una commozione cerebrale: "Sì, sto recuperando da una commozione cerebrale, per chi non lo sapesse. Sono fuori da un po', ma dovrei tornare presto, sicuramente." HOOK pronto a chiudere i conti: Ritorno alle porte in AEW.