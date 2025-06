ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa arianna david racconta il tentativo di suicidio

Arianna David, ex Miss Italia e protagonista di una battaglia silenziosa contro l’anoressia nervosa, si apre a Verissimo condividendo il suo dolore e le sue sfide. La sua storia di coraggio e resilienza ci ricorda quanto sia importante affrontare i problemi di salute mentale con sincerità e supporto. Vi raccomandiamo di ascoltare il suo racconto, un invito alla consapevolezza e alla speranza.

Già nel passato Arianna David, eletta Miss Italia nel 1993, non aveva nascosto i problemi affrontati nel corso della vita, in particolare la lotta contro l’anoressia nervosa. Vi raccomandiamo. Arianna David racconta l'anoressia nervosa: "Pesavo 39 kg ma non mi vedevo mai magra". L'ex Miss Italia a Verissimo parla del rapporto conflittuale col suo corpo e con il disturbo con cui lotta da anni: "Pesavo 39 kg ma non mi vedevo.. Oggi, ospite di Storie al bivio show, nella puntata che andrà in onda il primo luglio, la 52enne conduttrice ha aggiunto un altro particolare molto drammatico del suo passato, rivelando di aver pensato a togliersi la vita; un momento che lei ha definito “il più drammatico della mia esistenza, nel momento più buio della mia malattia”. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it