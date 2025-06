Hiv a Milano duecento casi in un anno | Metà lo scopre quando ha già sintomi

A Milano, la lotta contro l’HIV si fa sempre più urgente: nel 2023 sono stati scoperti circa 200 nuovi casi in un solo anno, pari a due su cinque delle infezioni registrate in Lombardia. Un dato che conferma come le aree metropolitane siano particolarmente vulnerabili, riflettendo una tendenza diffusa in Europa. La prevenzione e la sensibilizzazione sono fondamentali: conoscere i rischi e agire tempestivamente può fare la differenza.

Delle quasi cinquecento nuove infezioni da Hiv scoperte in Lombardia nel 2023 – 491 su 2.349 in tutta Italia, una su cinque -, circa duecento, cioè due su cinque, sono state diagnosticate tra Milano e hinterland. "Un dato atteso: le aree metropolitane, con più occasioni d’incontri, sono più a rischio. È così in tutta Europa", chiarisce Paolo Bonfanti (in foto), professore di Malattie infettive alla Bicocca e primario all’Irccs San Gerardo di Monza, che con il collega Antonio Di Biagio del San Martino di Genova presiede il dodicesimo workshop del Cisai (Cooordinamento italiano per lo studio dell’allergia in infezione da Hiv) in corso in un hotel di Porta Nuova a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hiv, a Milano duecento casi in un anno: "Metà lo scopre quando ha già sintomi"

