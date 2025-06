Hit’s summer sta arrivando la Notte Rosa di Cesenatico | il concerto di Clara e tanto altro

Hit8217s Summer sta arrivando, e Cesenatico si prepara a vivere notti indimenticabili con la Notte Rosa e il concerto di Clara. La giovane artista lombarda, nota per il suo ruolo in “Mare Fuori” e per l’ultimo Sanremo, infiammerà Piazza Costa, portando energia e musica di qualità . Un evento imperdibile che trasformerà la città in un palcoscenico di emozioni e divertimento, rendendo questa estate ancora più speciale.

Cesenatico è pronta ad accendersi con la grande musica e sabato in Piazza Costa arriva Clara. Dal successo come attrice nella serie “Mare Fuori” al festival di Sanremo, la giovane artista lombarda è una delle stelle piĂą luminose del panorama musicale italiano e grazie al suo concerto Cesenatico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Hit’s summer, sta arrivando la Notte Rosa di Cesenatico: il concerto di Clara e tanto altro

In questa notizia si parla di: cesenatico - concerto - clara - summer

A Cesenatico tre giorni dedicati alla formazione delle attivitĂ del patronato: il via con il concerto di Annalisa Minetti - a Cesenatico, ha preso il via con un entusiasmante concerto di Annalisa Minetti, segna un momento speciale di crescita e condivisione.

Cesenatico si illumina di rosa per la Notte Rosa con il concerto di Clara, star di Mare Fuori e Sanremo, sabato 21 giugno alle 22 in Piazza Costa (ingresso libero). Grattacielo e ruota pa Vai su Facebook

Clara, sale la febbre: nuovo tour estivo e duetto con Fedez in arrivo; “Hit’s summer”: la Notte Rosa di Cesenatico si accende con Clara. Da venerdì 20 giugno a domenica 22 giugno arriva il Capodanno dell’estate; Clara, dopo l’uscita di “Scelte Stupide” arriva l’annuncio del Summer Tour 2025.

Notte Rosa a Cesenatico: Clara in concerto in Piazza Costa - Cesenatico è pronta ad accendersi con la grande musica e sabato 21 giugno in Piazza Costa arriva Clara. corriereromagna.it scrive

Fuochi d’artificio e Clara in piazza. Ecco il programma della festa - Il grattacielo illuminato di rosa e piazza Andrea Costa in festa, rappresentano il cuore pulsante della Notte Rosa sulle spiagge della provincia di Forlì- Scrive msn.com