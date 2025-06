Highlander | Russell Crowe nel cast del reboot con Henry Cavill diretto da Chad Stahelski

A confermare la notizia è l'entusiasmo di fan e addetti ai lavori, pronti a riscoprire questa epica saga attraverso una veste tutta nuova. Dopo il trionfo di John Wick 4, Chad Stahelski si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel mondo del cinema, con un cast stellare che promette spettacolo e adrenalina. Restate sintonizzati per scoprire come questa rinascita cinematografica prenderà vita sul grande schermo.

Dopo il successo di John Wick 4, Chad Stahelski torna dietro la macchina da presa per rilanciare Highlander, e nel cast arriva anche Russell Crowe accanto a Henry Cavill. Chad Stahelski, regista della saga John Wick, è pronto per affrontare una nuova sfida cinematografica con il reboot di Highlander, e il cast si arricchisce di un volto celebre: Russell Crowe affiancherà Henry Cavill nel progetto prodotto da Amazon. A confermare la notizia è Collider, secondo cui l'attore premio Oscar ricoprirà un ruolo importante ancora tenuto sotto riserbo. Alcune fonti ipotizzano che Crowe potrebbe interpretare il temibile antagonista Kurgan, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Highlander: Russell Crowe nel cast del reboot con Henry Cavill, diretto da Chad Stahelski

In questa notizia si parla di: crowe - highlander - russell - cast

Mister Movie Highlander Reboot: Russell Crowe si Unisce a Henry Cavill, Riprese a Settembre - Il mondo del cinema si prepara a vivere un nuovo capitolo di Highlander, con un reboot attesissimo. MisterMovie.

Highlander: Russell Crowe nel cast del reboot con Henry Cavill, diretto da Chad Stahelski; Il Gladiatore: arriva un'altra new entry stellare nel cast del sequel del film cult con Russell Crowe; Highlander Reboot: Russell Crowe si Unisce a Henry Cavill, Riprese a Settembre.

Highlander: Russell Crowe nel cast del reboot con Henry Cavill, diretto da Chad Stahelski - Chad Stahelski, regista della saga John Wick, è pronto per affrontare una nuova sfida cinematografica con il reboot di Highlander, e il cast si arricchisce di un volto celebre: Russell Crowe affianche ... Come scrive msn.com

Russell Crowe Joins Henry Cavill in Amazon’s ‘Highlander’ Movie - Russell Crowe has joined the cast of “Highlander” from Amazon MGM Studios’ United Artists’ (UA) and Scott Stuber, alongside previously announced star Henry Cavill. Riporta msn.com