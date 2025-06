Herons popolo rossoblu in marcia Pronta l’invasione di Cento In mille per il sogno Serie A2

Herons rossoblù in marcia: un esercito di mille tifosi pronto a invadere Cento in cerca del sogno di approdare in Serie A2. Dopo l’entusiasmante stagione finale playoff contro Avellino, il cuore di Montecatini e dintorni batte forte per la squadra del cuore. La passione è alle stelle e la storia si ripete: sarà ancora una volta magia rossoblù! Perché il sogno di conquistare la serie superiore è più vivo che mai…

Montecatini Terme (Pistoia), 20 giugno 2025 – In mille a Cento. Un anno dopo la serie di finale playoff contro la Del Fes Avellino, che ha portato quasi 7000 presenze al PalaTerme nelle tre gare casalinghe ospitate (con il picco dei 3000 spettatori fatti registrare per gara-5) e 500 tifosi al Pala Del Mauro fra gara-3 e gara-4, a Montecatini Terme e dintorni è di nuovo Herons mania. D’altra parte per i colori rossoblù e per tutto il movimento sportivo del territorio domenica 22 giugno 2025 potrebbe diventare un giorno storico: alle 18.30 alla Baltur Arena di Cento, tempio cestistico da circa 2000 posti, il club del presidente Andrea Luchi si giocherà l’accesso in A2 nello spareggio contro la Gemini Mestre e dalla Toscana è previsto un vero e proprio esodo verso la cittadina in provincia di Ferrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Herons, popolo rossoblu in marcia. Pronta l’invasione di Cento. In mille per il sogno Serie A2

Serie B Nazionale – Finale: Gemini Mestre si arrende a Roseto (che sale in A2). Ma il "sogno" continua … Sconfitta in Finale da Roseto (3-0). Domenica 22 lo Spareggio a Cento La formazione di Mattia Ferrari affronterà gli Herons Montecatini

Pallacanestro maschile playoff Serie B nazionale: Basket Mestre-Roseto 63-85. Per i mestrini ora c'è un'ultima chance per conquistare la promozione in A2, domenica prossima a Cento contro la Herons Montecatini.

