' Heritage wine fest' | nove appuntamenti dedicati a vino e cultura tra Capitanata e Molise

Preparati a vivere un viaggio tra tradizione e innovazione con Heritage Wine Fest, la terza edizione di un festival che celebra il vino e la cultura tra Capitanata e Molise. Nove appuntamenti dal 4 luglio al 24 agosto tra borghi storici e castelli, un’occasione unica per scoprire i tesori enogastronomici di questa affascinante regione. Un evento imperdibile per gli amanti del buon vino e della storia...

La 3^ edizione di Heritage Wine Fest partirĂ il 4 luglio e si svilupperĂ in nove appuntamenti fino al 24 agosto, toccando borghi storici e castelli della Puglia e del Molise. Il festival che unisce vino e cultura, organizzato da One Eventi con il patrocinio di Pugliapromozione e della Provincia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - 'Heritage wine fest': nove appuntamenti dedicati a vino e cultura tra Capitanata e Molise

