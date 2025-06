Helena Prestes fa chiarezza su Javier Martinez | Il nostro rapporto è intenso

Helena Prestes chiarisce finalmente la verità sul suo rapporto con Javier Martinez, mettendo a tacere le voci di crisi che circolavano. Dopo giorni di silenzio, l’ex gieffina si è aperta nel podcast Forte e Fragile, svelando dettagli inaspettati e confermando la solidità del loro legame. Cosa ha detto esattamente Helena? Scopriamo insieme le sue parole e il motivo per cui questa storia continua a catturare l’attenzione.

Nessuna crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez, cosa ha detto l’ex gieffina. Helena Prestes è stata ospite di Vanessa Villa nel podcast Forte e Fragile, dove si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo rapporto con Javier Martienez. Dopo giorni di silenzio l’ex gieffina ha finalmente rotto il silenzio per fare chiarezza, non c’è nessuna crisi tra lei e il pallavolista argentino. In merito ai rumors che stanno circolando ha detto: “Quello che dicono le persone mi entra da una parte e mi esce dall’altra, perché ci sono troppi giudizi “. Helena Prestes e Javier Martinez (Screen Mediaset Infinity) Helena Prestes ha poi svelato: “Stamattina mi mancava tantissimo e ho pensato di pubblicare una storia o un post, poi ho lasciato stare, gli avevo già scritto che mi mancava. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com