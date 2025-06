Hanno fermato tutto Garlasco problema improvviso e sospensione delle analisi dei reperti

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, uno dei casi giudiziari più discussi d’Italia, sono improvvisamente interrotte a causa di un problema imprevisto che ha sospeso le analisi dei reperti. La vicenda si prepara a una svolta decisiva il 4 luglio, quando si terrà l’incidente probatorio, con l’attenzione rivolta al nuovo indagato, Andrea Sempio, coinvolto nell’intricata trama investigativa. La domanda sul suo ruolo rimane aperta e tutta l’Italia attende con trepidazione gli sviluppi.

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, si preparano a vivere una nuova fase cruciale. Dopo mesi di accertamenti tecnici, sarà il 4 luglio la prossima data chiave dell’incidente probatorio che, in questi mesi, ha riaperto il fronte investigativo su uno dei casi giudiziari più discussi d’Italia. Tutto ruota attorno al nuovo indagato, Andrea Sempio, iscritto nel registro con l’ipotesi di concorso nell’omicidio assieme a terzi o ad Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima e condannato in via definitiva. Nella giornata di ieri, per oltre dieci ore, esperti e consulenti sono stati impegnati nella seconda tornata di analisi, condotta nei locali della Questura di Milano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

