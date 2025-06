Hancko Juve | ritorno di fiamma in estate? Ora il calciatore ha le idee chiarissime e la posizione del Feyenoord è stata definita Novità importanti

Il mercato estivo si infiamma con il possibile ritorno di Hancko alla Juventus, mentre il difensore ha le idee chiare e il Feyenoord ha già adottato una posizione decisa. La Vecchia Signora punta a rinforzare la difesa con profili di alto livello, valutando due candidati molto diversi tra loro: uno esperto e affidabile, l’altro giovane e promettente. Novità importanti che potrebbero cambiare gli equilibri della rosa bianconera...

Hancko Juve: ritorno di fiamma in estate? Il difensore ha le idee chiarissime e la posizione del Feyenoord è netta. Novità importanti. Il calciomercato Juve lavora per costruire una difesa di caratura internazionale e valuta due profili di alto livello, diversi per caratteristiche ma entrambi obiettivi concreti. Da un lato l’ esperienza, dall’altro un talento seguito da tempo: i nomi caldi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Aymeric Laporte e David Hancko. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Il sogno d’esperienza: Laporte vuole tornare in Europa. Il primo nome è di quelli che spostano gli equilibri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hancko Juve: ritorno di fiamma in estate? Ora il calciatore ha le idee chiarissime e la posizione del Feyenoord è stata definita. Novità importanti

In questa notizia si parla di: juve - ritorno - fiamma - estate

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

U17, MILAN PRIMA FINALISTA Battuta una Juve troppo discontinua nella gara per 2-4. Inutile il ritorno di fiamma bianconero, con doppietta del talentuosissimo sotto leva Elimoghale. Per i rossoneri reti di Pandolfi, Lontani, Tartaglia e La Mantia. Alle 20,30 T Vai su X

GDS - PALERMO, PER LA PORTA SPUNTA FULIGNATI. RITORNO DI FIAMMA PER CANDELA? di Redazione ForzaPalermo.it Alessandro Arena del 'Giornale di Sicilia' ha fatto il punto della situazione sui possibili acquisti del Palermo nel Calciomercato esti Vai su Facebook

Zirkzee Juve, ritorno di fiamma per l'estate? Lo scenario; Vlahovic lascia la Juve e resta in Serie A: ritorno di fiamma per il serbo; Tuttosport - Adeyemi-Juventus, ritorno di fiamma. E Giuntoli ha un 'vantaggio'.

Juve-Napoli, che duello di mercato: i due club si sfidano per Sancho - I bianconeri hanno avviato i contatti con il Manchester United, i campioni d'Italia hanno il gradimento del giocatore ... Lo riporta msn.com

Mercato Juventus, ritorno di fiamma in Serie A: possibile assalto alla rivale per quel big! L’indiscrezione e tutti i dettagli - I dettagli e tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa bianconera Il calciomercato Juve entra nel vivo anche con un possibile ritorno di fiamma ... Riporta juventusnews24.com