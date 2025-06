Halle resta senza italiani Cobolli si arrende a Zverev in due set

La sfida di Halle si concluda con un sorriso amaro per l’Italia: Flavio Cobolli, giovane talento azzurro, si arrende al padrone di casa Alexander Zverev in due set. Nonostante la grande combattività, il sogno di conquistare i quarti si spegne qui, lasciando spazio alla sfida tra Zverev e Medvedev in semifinale. Un’altra pagina della racchetta italiana si chiude, ma la passione per il tennis continua a bruciare forte nel cuore del Bel Paese.

Finisce ai quarti l’avventura di Flavio Cobolli al torneo di Halle. Il tennista azzurro, sull'erba tedesca, cede al padrone di casa Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (86): il tedesco in semifinale affronterà Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Halle resta senza italiani, Cobolli si arrende a Zverev in due set

