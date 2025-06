Haliburton e Siakam riaccendono Indiana spazzati via i Thunder | domenica gara-7 per il titolo

Non basta Gilgeous-Alexander, OKC crolla a -30 nel terzo quarto e giocherà in casa la partita decisiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Haliburton e Siakam riaccendono Indiana, spazzati via i Thunder: domenica gara-7 per il titolo

NBA Finals, Haliburton assist e Siakam schiaccia in gara-6