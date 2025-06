Ha sofferto tanto Villa Pamphili choc sulle ultime ore di Anastasia | così è stata uccisa

Il mistero avvolge ancora Villa Pamphili, dove il tragico decesso di Anastasia Trofimova ha scosso la comunità e lasciato aperti più interrogativi che mai. Le ultime ore della giovane sono al centro di un'indagine che si infittisce di dettagli e colpi di scena, mentre il dolore si trasforma in rabbia e richiesta di verità. La ricerca di risposte prosegue senza sosta, perché ogni pezzo può fare luce su questo giallo dai contorni sempre più nitidi, ma ancora lontano dalla soluzione definitiva.

Un giallo dai contorni sempre più nitidi, ma ancora lontano da una piena risoluzione. La morte di Anastasia Trofimova, rinvenuta senza vita lo scorso 7 giugno nei pressi di Villa Pamphili, continua a scuotere la Capitale. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma la vicenda sta prendendo una piega ben precisa, grazie a nuovi riscontri investigativi e testimonianze emergenti. Intanto, il dolore per la perdita si intreccia alla rabbia per una tragedia forse evitabile, consumatasi nel silenzio di chi avrebbe potuto – e forse dovuto – intervenire. >> “Mi cacciano dopo 32 anni”. Choc alla Rai, la denuncia dello storico conduttore “Perché mi fanno fuori, io non me ne voglio andare” Accanto al corpo della donna, gli agenti hanno scoperto quello della figlia piccola, Andromeda, nata nel 2023. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

