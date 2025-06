Ha scritto la colonna sonora de Le Otto Montagne Al Galli ferve l' attesa per il concerto dell' artista

Un viaggio intimo tra emozioni e riflessioni, dove le note di Daniel Norgren promettono di catturare i sensi e accendere l’immaginazione. La sua musica, intensa e coinvolgente, apre le porte a una serata che si preannuncia unica nel suo genere, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come le sue melodie sapranno toccare il cuore di tutti. Domani, al Teatro Galli, l’arte e l’anima si incontrano in un evento da non perdere.

La musica introspettiva di Daniel Norgren dà appuntamento a domani, sabato 21 giugno, al teatro Galli. Sarà il cantautore e polistrumentista svedese ad aprire l'edizione 2025 di "Percuotere la mente", la sezione che la Sagra Musicale Malatestiana propone per accompagnare il pubblico in un.

Con Norgen, sul palco, una formazione composta da talenti come Anders Grahn (basso e voce), Erik Berntsson (batteria e voce) e Anders Rane (tastiere, flauti e voce).