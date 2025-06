Ha preso fuoco sull’autostrada un camion | paura per Carolyn Smith di Ballando con le stelle che filma l’incidente stradale col cellulare

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, ma fortunatamente per Carolyn Smith, tutto si è risolto con solo un grande spavento. La giudice di Ballando con le Stelle ha catturato con il suo cellulare un momento drammatico sull’autostrada tra Bologna e Firenze, dove un camion ha preso fuoco. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere imprevedibile la strada, e che Carolyn ha visto e vissuto in prima persona, con tutta la sua forza.

Una disavventura che però non ha avuto conseguenze per Carolyn Smith, solo un po’ di paura. Il giudice e volto di Ballando con le stelle ha ripreso un incidente avvenuto in autostrada mentre si stava spostando da Bologna a Firenze. “ Ha preso fuoco sull’autostrada un camion “, ha dichiarato l’artista nata a Glasgow, in Scozia, nel 1960. Come mostra il video postato nelle stories su Instagram, il traffico era rallentato e sul posto erano presenti diverse vetture della polizia. La Smith ha ripreso una grande nuvola di fumo nera in lontananza, che ha spaventato i tanti che la amano e la seguono nel seguitissimo programma di Rai 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it