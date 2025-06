Ha picchiato la compagna colpendola una volta per ogni like sui social Arrestato 39enne

Una storia agghiacciante di violenza domestica emerge dalle cronache recenti: un uomo di 39 anni, dopo aver colpito la sua compagna una volta per ogni like sui social, è stato arrestato e portato in cella. La sua tragica escalation di aggressioni e atteggiamenti persecutori ha portato alla luce un grave caso di femminicidio tentato. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale combattere la violenza di genere e promuovere il rispetto.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia che ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura di Tivoli: è indiziato di lesioni personali aggravate e atti persecutori e indagato per tentato femminicidio, violenza privata e violazione di domicilio. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 13 giugno 2025 la sua compagna è andata in ospedale lamentando un forte di mal di testa. Il personale del pronto soccorso, rilevati ematomi e gonfiore, ha attivato il Codice Rosa, chiedendo l’intervento della Polizia. Dopo alcune incertezze, la donna ha raccontato di un’aggressione subita la notte prima dal fidanzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha picchiato la compagna colpendola una volta per ogni like sui social”. Arrestato 39enne

