Ha investito il figlio per errore la procura chiede l’archiviazione | Sconta già l’ergastolo

Un incidente drammatico e devastante, che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di una famiglia. La procura di Milano, rappresentata dal pm Paolo Storari, ha scelto di chiudere il caso, ritenendo che un’azione penale sarebbe inutile e dannosa. La madre, già condannata all’ergastolo, si trova di fronte a un dolore che nessuna giustizia può davvero alleviare. Per la procura, infatti, ...

Il pm di Milano, Paolo Storari, ha chiesto l’archiviazione delle indagini a carico di una donna che nel 2024 ha investito il figlio di 18 mesi con l’auto, nel cortile di casa. Un tragico errore che ha procurato al bambino lesioni permanenti. Per la procura «una reazione penalistica non serve a nulla» e anzi sarebbe «controproducente». Per il pm, infatti, la madre «sconta giĂ una sorta di ergastolo con fine pena mai» e un processo, quindi, sarebbe «una sorta di trattamento contrario al senso di umanità ». La procura ha chiesto l’archiviazione come «strumento per arrivare alla soluzione piĂą giusta in un’ottica di umanità ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ha investito il figlio per errore, la procura chiede l’archiviazione: «Sconta giĂ l’ergastolo»

In questa notizia si parla di: investito - figlio - errore - procura

Genova, truffa un’anziana fingendo che il figlio abbia investito un bimbo: arrestato 24enne - A Genova, un brillante esempio di come la criminalità si evolva con astuzia: un 24enne e un minorenne hanno architettato una truffa ai danni di anziani, fingendo che il loro figlio avesse investito un bambino.

La Procura ha chiesto al gip l'archiviazione dell'indagine a carico del carabiniere che sparò e uccise Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne egiziano che la notte di Capodanno a Villa Verucchio aveva accoltellato quattro persone, due 18enni e una Vai su Facebook

Ha investito il figlio per errore, la procura chiede l’archiviazione: «Sconta già l’ergastolo»; Investe per errore il figlio di 18 mesi. La Procura: 'La donna non deve essere condannata, ha già la sua pena”; Milano, madre investe il figlio per errore. Pm: No processo, ha già una pena disumana - LaPresse.

Milano, madre investe il figlio per errore. Pm: “No processo, ha già una pena disumana” - Ha investito il figlio di un anno e mezzo per errore e il bimbo resterà “gravemente menomato per tutta la vita sotto più punti di vista”. Lo riporta msn.com

Investì il figlio di 18 mesi per errore, pm: “Niente processo per la madre, sconta già un ergastolo” - La donna aveva colpito accidentalmente con l’auto il figlio in cortile procurandogli lesioni permanenti, la procura chiede l’archiviazione: “Una reazione ... Riporta milano.repubblica.it